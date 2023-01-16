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15 минут назад

Рогов сообщил о столкновениях теробороны и нацбатов на Запорожском направлении

RT на русском

На Запорожском участке фронта произошло не менее десяти столкновений подразделений территориальной обороны и националистических батальонов, выполняющих функцию заградотрядов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил о столкновениях теробороны и нацбатов на Запорожском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате (столкновений. — RT) семь человек были убиты и 18 получили ранения различной степени тяжести», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что причиной столкновений бойцов теробороны с боевиками «Азова»* и «Кракена»** стал отказ военных ехать на передовую.

Ранее Верховная рада Украины легализовала статус иностранцев, сражающихся в «Азове» — согласно новому закону, они смогут получить украинское гражданство

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** Запрещённая в России террористическая организации.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,Верховная Рада,
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