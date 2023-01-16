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27 минут назад

«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета

Елена Прошина

Ижевский механический завод, который входит в концерн «Калашников», заявил о готовности к серийному производству пистолета Лебедева компактного ПЛК. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Предприятие досрочно выполнило государственные оборонные контракты по поставкам пистолетов Ярыгина российским силовым ведомствам, успешно провело квалификационные испытания компактного пистолета ПЛК в интересах МВД России, подтвердив готовность ИМЗ к серийному производству новинки», — говорится в тексте.

То же Ижмех выполнил в интересах Росгвардии. Завод провел испытания пистолетов Лебедева МПЛ, МПЛ1, травматического ПЛК-Т и спортивной модификации Иж-182. Также Ижмех завершил разработку прототипов двух пневматических спортивных пистолетов МР-674К и МР-675 калибра 4,5 миллиметра и приступил к освоению производства «Удавов».

Армия,МВД России,Росгвардия,Ижмаш,
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