«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета

Ижевский механический завод, который входит в концерн «Калашников» , заявил о готовности к серийному производству пистолета Лебедева компактного ПЛК. Соответствующее объявление появилось на сайте компании.

«Предприятие досрочно выполнило государственные оборонные контракты по поставкам пистолетов Ярыгина российским силовым ведомствам, успешно провело квалификационные испытания компактного пистолета ПЛК в интересах МВД России , подтвердив готовность ИМЗ к серийному производству новинки», — говорится в тексте.

То же Ижмех выполнил в интересах Росгвардии. Завод провел испытания пистолетов Лебедева МПЛ, МПЛ1, травматического ПЛК-Т и спортивной модификации Иж-182. Также Ижмех завершил разработку прототипов двух пневматических спортивных пистолетов МР-674К и МР-675 калибра 4,5 миллиметра и приступил к освоению производства «Удавов».