Кадыров посчитал конфликт на Украине третьей мировой войной

Гава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной. Его слова приводит РИА Новости.
«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня [в конфликте на Украине], это НАТОНАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — отметил он.
Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события. Он подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, где происходят митинги и сменяется руководство, в России царит спокойная обстановка.
«У нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит», — указал глава Чечни.
Ранее Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыву денег. По его прогнозам, до окопов дойдет не более 15 процентов помощи Запада Киеву.