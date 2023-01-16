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19 минут назад

Кадыров посчитал конфликт на Украине третьей мировой войной

Lenta.ruиещё 4

Гава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что конфликт на Украине можно считать третьей мировой войной. Его слова приводит РИА Новости.

Кадыров посчитал конфликт на Украине третьей мировой войной
Фото: ТАССТАСС

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня [в конфликте на Украине], это НАТОНАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война», — отметил он.

Кадыров также сделал акцент на том, что ряд таких крупных государств, как Индия, Китай и Пакистан, не вовлечены в военные события. Он подчеркнул, что, в отличие от европейских стран, где происходят митинги и сменяется руководство, в России царит спокойная обстановка.

«У нас спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету, президент проводит встречи, совещания, работу свою проводит», — указал глава Чечни.

Ранее Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыву денег. По его прогнозам, до окопов дойдет не более 15 процентов помощи Запада Киеву.

Армия,Рамзан Кадыров,НАТО,
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