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16 минут назад

На СВО погиб ранее осужденный за убийство известного фотографа боец ЧВК "Вагнер"

Газета.Ru

На Украине погиб Игорь Исаев — боец ЧВК «Вагнер», — который был осужден за убийство известного фотохудожника, главного редактора глянцевого журнала «Пчела» Баграта Асатряна, сообщает Readovka 67.

На СВО погиб осужденный за убийство известного фотографа боец ЧВК "Вагнер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Погибший на СВО Игорь Исаев похоронен в Демидовском районе Смоленской области — месте, где он родился и вырос. Точные обстоятельства смерти бойца ЧВК «Вагнер» не установлены.

В 2015 году в деревне Диво Игорь Исаев убил Баграта Асатряна. Тело фотографа было обнаружено на переднем пассажирском сиденье его «Тойоты». Рядом в частном доме нашли тело женщины. Было установлено, что перед смертью ее жестоко избили, а потом свернули шею. Свидетелем убийства стал Юрий Пшеничный, которого Игорь Исаев заставил копать могилы, а после сильно избил.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет 10 месяцев. Через семь лет мужчина отправился на СВО.

Армия,Игорь Исаев,
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