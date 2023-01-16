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47 минут назад

В Киеве рассказали, что может привести к окружению ВСУ

Елена Прошина

Бывший замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Соледара и Артемовска потенциально может создать условия для окружения группировки войск Украины в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Киеве рассказали, что может привести к окружению ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если мы потеряем Бахмут (Артемовск), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия. А если враг активно будет противодействовать нам с Харьковщины, то атакуя в обход Харькова, со стороны РФ, в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, могут создаваться предусловия для окружения нашей группировки на востоке Украины», – сказал он.

Отмечается, что город Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink.

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