В Киеве рассказали, что может привести к окружению ВСУ

«Если мы потеряем Бахмут (Артемовск), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия. А если враг активно будет противодействовать нам с Харьковщины, то атакуя в обход Харькова, со стороны РФ, в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, могут создаваться предусловия для окружения нашей группировки на востоке Украины», – сказал он.