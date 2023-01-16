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49 минут назад

Военкор заявил о взятии станции Соль силами ЧВК «Вагнер»

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Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществили взятие станции Соль под Артемовском и прилегающего к ней поселка. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Ярем.

Военкор заявил о взятии станции Соль силами ЧВК «Вагнер»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — написал военкор.

Также, по его мнению, овладение Солью в положительном ключе скажется на развивающемся наступлении на северные окраины Артемовска.

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