Военкор заявил о взятии станции Соль силами ЧВК «Вагнер»

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» осуществили взятие станции Соль под Артемовском и прилегающего к ней поселка. Об этом заявил в Telegram военный корреспондент Ярем.
«Это важный транспортный узел, контроль над которым ликвидирует возможность прямого сообщения между Бахмутом и Северском — двумя крупными узлами обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — написал военкор.
Также, по его мнению, овладение Солью в положительном ключе скажется на развивающемся наступлении на северные окраины Артемовска.