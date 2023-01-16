Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны

Бизнесмен и владелец частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин увидел провокацию в вопросе журналистов о конфликте с Министерством обороны России . Соответствующее заявление опубликовано в Telegram -канал пресс-службы бизнесмена.

Журналисты задали Пригожину вопрос о том, был ли конфликт между ЧВК и оборонным ведомством. Кроме того, они отметили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие натянутых отношений между Пригожиным и Минобороны.