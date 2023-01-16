В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
14 минут назад

Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны

Lenta.ru

Бизнесмен и владелец частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин увидел провокацию в вопросе журналистов о конфликте с Министерством обороны России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.

Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны
Фото: ТАССТАСС

Журналисты задали Пригожину вопрос о том, был ли конфликт между ЧВК и оборонным ведомством. Кроме того, они отметили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие натянутых отношений между Пригожиным и Минобороны.

Также бизнесмену напомнили его слова о том, что у ЧВК пытаются украсть победу.

«К сожалению, в ваших вопросах много провокационных смыслов. Я не вижу повода не доверять Пескову», — сказал Пригожин.

Армия,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители