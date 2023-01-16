Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны

Бизнесмен и владелец частной военной компании ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин увидел провокацию в вопросе журналистов о конфликте с Министерством обороны России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канал пресс-службы бизнесмена.
Журналисты задали Пригожину вопрос о том, был ли конфликт между ЧВК и оборонным ведомством. Кроме того, они отметили, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие натянутых отношений между Пригожиным и Минобороны.
Также бизнесмену напомнили его слова о том, что у ЧВК пытаются украсть победу.
«К сожалению, в ваших вопросах много провокационных смыслов. Я не вижу повода не доверять Пескову», — сказал Пригожин.