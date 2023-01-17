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1 час назад

Франция и Индия начали военно-морские учения VARUNA 2023

Газета.Ruиещё 1

На Западном побережье Индии начались франко-индийские военно-морские учения VARUNA 2023. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на заявление Минобороны Индии.

Франция и Индия начали военно-морские учения VARUNA 2023
Фото: Indian NavyIndian Navy

По данным издания, со стороны Индии в маневрах будут задействованы эсминец-невидимка с управляемыми ракетами INS Chennai, фрегат с управляемыми ракетами INS Teg, морские патрульные самолеты P-8I и Dornier, вертолеты и истребители МиГ29К.

ВМС Франции будут представлены авианосцем Charles De Gaulle, фрегатами FS Forbin и Provence, судном обеспечения FS Marne и морским патрульным самолетом Atlantique.

Учения завершаться 20 января 2023 года и будут включать занятия по противовоздушной обороне, тактическим маневрам, надводным стрельбам и другим морским операциям.

Ранее сообщалось, что французский истребитель Rafale-M одержал победу в конкурсе на палубный самолет для индийского авианосца INS Vikrant, обойдя российский МиГ-29К и американский Boeing F/A-18.

Основу ВВС Индии составляют российские Су-30МКИ, которые производятся внутри страны. При этом Индия эксплуатирует 36 истребителей Rafale, которые поступили на вооружение индийских ВВС в 2022 году. В 2021 году Индия также закупила 24 бывших в употреблении французских истребителя Mirage 2000.

Помимо этого Франция согласилась помочь Индии организовать производство вертолетных двигателей, что решает проблему с силовой установкой для индийского легкого вертолета Mk III.

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