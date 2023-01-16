Российско-белорусская группировка войск отбирает у Киева 20 тысяч солдат

Российско-белорусская группировка войск, находясь на границе с Украиной отбирает у Киева 15-20 тыс. боеспособных солдат. Такое мнение в разговоре с «Общественной службой новостей» выразил военный обозреватель Виктор Баранец. Он привел слова китайского военного теоретика Сунь Цзы о том, что «очень важно иногда не вести военные действия, а просто присутствовать в том или иной районе, чтобы заставить врага беспокоиться и готовиться к обороне».
«Ведь прямо перед ней в полной боевой готовности стоят 15 тысяч украинских военных, которые активно не участвуют в боевых действиях. А это огромный кулак, скажу я вам. <...> И он фактически ничего не делает, поскольку Киев опасается нападения со стороны Республики Беларусь», — пояснил эксперт.
При этом он добавил, что российская часть войск Союзного государства находится в выгодном районе дислокации, выдвинувшись из которого она может перерезать пути поставки западного вооружения Киеву, в частности, на польско-украинской границе.