Российско-белорусская группировка войск отбирает у Киева 20 тысяч солдат

Российско-белорусская группировка войск, находясь на границе с Украиной отбирает у Киева 15-20 тыс. боеспособных солдат. Такое мнение в разговоре с «Общественной службой новостей» выразил военный обозреватель Виктор Баранец. Он привел слова китайского военного теоретика Сунь Цзы о том, что «очень важно иногда не вести военные действия, а просто присутствовать в том или иной районе, чтобы заставить врага беспокоиться и готовиться к обороне».