В Финляндии рассказали, от чего зависит передача танков Украине

Исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола заявил, что передача Украине танков Leopard 2 зависит от разрешения Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра изданию Reuters.
«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен», – сообщил Савола.
Сертификате конечного пользователя, о котором идёт речь, предусматривает недопустимость государством-импортером реэкспорта без разрешения экспортера.
Ранее в Финляндии уже называли условия передачи Украине танков Leopard. 12 января президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов передать партию танков Leopard Украине, но в небольшом количестве.