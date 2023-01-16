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23 минуты назад

В Финляндии рассказали, от чего зависит передача танков Украине

Елена Прошина

Исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола заявил, что передача Украине танков Leopard 2 зависит от разрешения Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра изданию Reuters.

В Финляндии рассказали, от чего зависит передача танков Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В вопросе передачи танков Leopard 2 многое будет зависеть от того, как поведет себя Берлин. Сама процедура требует разрешения на экспорт со стороны ФРГ, и, кроме того, немецкий военно-промышленный комплекс имеет серьезное влияние в отношении того, как и какое оборудование мы сможем получить взамен», – сообщил Савола.

Сертификате конечного пользователя, о котором идёт речь, предусматривает недопустимость государством-импортером реэкспорта без разрешения экспортера.

Ранее в Финляндии уже называли условия передачи Украине танков Leopard. 12 января президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что готов передать партию танков Leopard Украине, но в небольшом количестве.

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