В регионе России ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования

В Тверской области Бологовское ракетное соединение вывело на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом информирует Министерство обороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным оборонного ведомства, стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, включая интенсивные маневренные действия.

В рамках патрулирования ПГРК «Ярс» совершат марш протяжённостью до 100 километров.

Кроме того, они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.