В регионе России ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования

В Тверской области Бологовское ракетное соединение вывело на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом информирует Министерство обороны России.
По данным оборонного ведомства, стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, включая интенсивные маневренные действия.
В рамках патрулирования ПГРК «Ярс» совершат марш протяжённостью до 100 километров.
Кроме того, они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.
Ранее в белорусском Минобороны сообщали, что Россия и Белоруссия с 16 января по 1 февраля проведут совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил двух стран.