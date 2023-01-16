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41 минуту назад

ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования в Тверской области

RT на русском

В Тверской области Бологовское ракетное соединение вывело на маршруты боевого патрулирования автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Об этом информирует Министерство обороны России.

В регионе России ПГРК «Ярс» вывели на маршруты боевого патрулирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным оборонного ведомства, стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, включая интенсивные маневренные действия.

В рамках патрулирования ПГРК «Ярс» совершат марш протяжённостью до 100 километров.

Кроме того, они отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Ранее в белорусском Минобороны сообщали, что Россия и Белоруссия с 16 января по 1 февраля проведут совместное лётно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооружённых сил двух стран.

Армия,Минобороны России,
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