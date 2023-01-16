В России рассказали о характеристиках «торпеды Судного дня»

Российские ядерные торпеды «Посейдон», считающиеся «оружием Судного дня», невозможно перехватить существующими средствами поражения. О характеристиках автономного необитаемого подводного аппарата рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями».

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По его словам, «Посейдоны» предназначены для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом повышенной мощности. Этот аппарат может разрушать объекты противника в случае масштабной ядерной войны.

Аналитик подчеркнул, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» может доставить заряд на любую дальность, а глубина аппарата исключает возможность его перехвата.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в России изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) «Белгород». В январе экипаж АПЛ завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон».