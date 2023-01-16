В Севастополе заявили о 10 сбитых украинских беспилотниках

Системы ПВО и Черноморский флот в понедельник, 16 января, сбили 10 из 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у Севастополя. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что никакие объекты ни в самом Севастополе, ни в его акватории не пострадали.
«В городе все спокойно», — добавил губернатор.
Напомним, что в последние месяцы Вооруженные силы Украины усилили атаки на Севастополь, в котором находится база Черноморского флота и другие важные российские военные объекты.
Ранее 16 января власти города сообщали, что украинские беспилотники дважды за сутки пытались атаковать город. Развожаев подчеркивал, что атаки были отражены «уверенно и спокойно», а контроль над воздушной обстановкой продолжается.
До этого ВСУ предприняли попытку атаковать Севастополь 7 января. Тогда БПЛА успешно сбили над Северным молом.