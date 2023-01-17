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1 час назад

Российские силы отразили попытку ВСУ ударить по Бердянску из РСЗО

ТАССиещё 2

Подразделения ПВО российских сил отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Бердянск из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в военно-гражданской администрации города.

ВС РФ отразили попытку ВСУ ударить по Бердянску из РСЗО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вчера вечером с целью террора мирного населения Запорожской области украинские войска совершили обстрел города Бердянска из реактивных систем залпового огня. Подразделения ПВО ВС РФ сбили все ракеты, нацеленные на жилые районы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным администрации, жертв среди мирного населения и масштабных повреждений имущества удалось избежать.

"По предварительной информации, повреждена хозяйственная постройка частного домовладения и гражданское транспортное средство", - указали власти.

В понедельник вечером председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы открыли огонь по украинским беспилотникам в небе над Бердянском.

Армия,Владимир Рогов,Верховный суд,
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