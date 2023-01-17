ВС РФ отразили попытку ВСУ ударить по Бердянску из РСЗО

Подразделения ПВО российских сил отразили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять Бердянск из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник сообщили в военно-гражданской администрации города.

"Вчера вечером с целью террора мирного населения Запорожской области украинские войска совершили обстрел города Бердянска из реактивных систем залпового огня. Подразделения ПВО ВС РФ сбили все ракеты, нацеленные на жилые районы города", - говорится в сообщении в Telegram-канале .

В понедельник вечером председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы открыли огонь по украинским беспилотникам в небе над Бердянском.