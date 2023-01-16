В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
14 минут назад

СМИ: Германия начала развертывание систем Patriot в Польше

Никита Бородкин

Германия начала развертывание американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их сведениям, первые военнослужащие Бундесвера направятся на территорию Польши уже в понедельник, 16 января. В ближайшие дни туда перебросят и сами системы.

Напомним, что 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство) на границе с Украиной упала ракета — в результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что боеприпас принадлежал украинским силам ПВО — позднее эту информацию подтвердили и в Госдепартаменте США. По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы С-300.

В США предупредили о проблемах с поставками ЗРК Patriot Украине

После происшествия действующая на тот момент глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт предложила Варшаве поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot. Правительства согласовали отправку в Польшу трех систем ПРО — предположительно, их разместят в Люблинском воеводстве.

Армия,СВО,Анджей Дуда,Минобороны России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители