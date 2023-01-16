Германия начала переброску ЗРК Patriot в Польшу

Германия начала развертывание американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По их сведениям, первые военнослужащие Бундесвера направятся на территорию Польши уже в понедельник, 16 января. В ближайшие дни туда перебросят и сами системы.

Напомним, что 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство) на границе с Украиной упала ракета — в результате инцидента погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что боеприпас принадлежал украинским силам ПВО — позднее эту информацию подтвердили и в Госдепартаменте США. По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы С-300.