Войска России ударили по складу оружия и техники ВСУ возле Красного Лимана

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили склад оружия, военной и специальной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 16 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он добавил, что также был поражен ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины возле поселка Малокатериновка в Запорожской области. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали 101 район сосредоточения сил противника и 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.