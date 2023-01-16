В США назвали неожиданное препятствие для отправки танков Киеву

Проблема с поставкой на Украину западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию. Об этом пишет американское издание Military Watch.

Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина начала получать тяжелое вооружение от стран Запада. А президент Польши Анджей Дуда объявил о планах передать Украине танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. Однако сроки поставок пока неизвестны, поскольку «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».

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Leopard производятся в Германии. В связи с этим у страны имеется право требовать одобрения для конечного применения всех своих вооружений.

В свою очередь Лондон сообщил об отправке ВСУ 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

Передача Украине Challenger 2 станет первой поставкой танков НАТО в восточноевропейскую страну после 1960-х годов, отмечает Military Watch.

При этом издание обратило внимание на то, что техника НАТО требует дополнительного переобучения украинских солдат и достаточно сложна в использовании.

«Еще одна серьезная проблема с поставкой танков западной разработки заключается в том, что их боевые потери могут серьезно подорвать их международную репутацию», - отмечается в статье.

Особенно это касается немецких танков Leopard 2, которые уже «плохо себя показали в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ирака».

«Трудности же с интеграцией Challenger 2 в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата или иного взлома танков, означают, что существует значительная вероятность того, что эти машины будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для помощи украинским войскам в обучении использования техникой НАТО», - уверены опрошенные изданием эксперты.