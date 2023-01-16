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9 минут назад

В США назвали неожиданное препятствие для отправки танков Киеву

Алиса Селезнёва

Проблема с поставкой на Украину западных танков состоит в том, что уничтожение этой техники может серьезно подорвать ее международную репутацию. Об этом пишет американское издание Military Watch.

В США назвали неожиданное препятствие для отправки танков Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина начала получать тяжелое вооружение от стран Запада. А президент Польши Анджей Дуда объявил о планах передать Украине танковую роту Leopard в рамках международной коалиции. Однако сроки поставок пока неизвестны, поскольку «должен быть выполнен ряд формальных требований, проведены согласования».

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Leopard производятся в Германии. В связи с этим у страны имеется право требовать одобрения для конечного применения всех своих вооружений.

В свою очередь Лондон сообщил об отправке ВСУ 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90.

Передача Украине Challenger 2 станет первой поставкой танков НАТО в восточноевропейскую страну после 1960-х годов, отмечает Military Watch.

При этом издание обратило внимание на то, что техника НАТО требует дополнительного переобучения украинских солдат и достаточно сложна в использовании.

«Еще одна серьезная проблема с поставкой танков западной разработки заключается в том, что их боевые потери могут серьезно подорвать их международную репутацию», - отмечается в статье.

Особенно это касается немецких танков Leopard 2, которые уже «плохо себя показали в операциях против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ирака».

«Трудности же с интеграцией Challenger 2 в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата или иного взлома танков, означают, что существует значительная вероятность того, что эти машины будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для помощи украинским войскам в обучении использования техникой НАТО», - уверены опрошенные изданием эксперты.

15 января стало известно, что США начали расширенное обучение украинских военных в Германии. Обучение пройдет батальон из примерно 500 человек, которые прибыли в ФРГ несколько дней назад. Все они смогут вернуться в район боевых действий в течение уже пяти-восьми недель.

Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Анджей Дуда,НАТО,
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