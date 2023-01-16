The Times: ВСУ поручили оборону Артемовска наемникам и непрофессионалам

Газета The Times рассказала, что ВСУ поручили оборону Артемовска добровольцам и наемникам. Издание отмечает, что в Киеве рассчитывали, что до весны 2023 года масштабных боевых действий не будет.
Среди этих добровольцев оказался 45-летний киевлянин Роман, который до начала украинского кризиса занимался производством саун.
Роман готовился к своему первому сражению, но его вместе со всем его отрядом, скрывавшимся в лесу, обошли с фланга.
«Тренировки - это одно, а реальность ночного ближнего боя - совсем другое», - подчеркнул он.
Как отмечает The Times, когда тысячи российских солдат продвигались к Соледару, расположенному примерно в 15 километрах к северо-востоку от Артемовска, отряд добровольцев Романа должен был удерживать оборону, «однако это было не так просто, как казалось».
В Киеве рассчитывали, что основные боевые действия придутся на весну, поэтому изначально не отправили свои лучшие подразделения в Артемовск.
Результатом, как подчеркивает The Times, стали «отчаянные и смертельные» попытки обороны со стороны добровольцев, в числе которых были граждане ЕС, Канады и США.
По данным издания, после потери Соледара ВСУ решили отправить в под Артемовск более опытных военных.
В Минобороны ранее сообщили, что освобождение Соледара было завершено вечером 12 января.
Российские военные подчеркивали, что город имеет важное значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».