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1 час назад

Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников

Lenta.ru

Задачу обороны Артемовска Киев возложил на иностранных наемников и мобилизованных непрофессиональных военных, сообщила британская газета Times. Издание объясняет такой шаг Украины желанием сохранить свои лучшие силы для весеннего наступления.

Киев возложил оборону Артемовска на иностранных наемников
Фото: 

«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета, отмечая, что «добровольцами» являются наемники из Европы и Северной Америки и, по большей части, граждане Украины.

Многие из них не имеют должного боевого опыта, сообщает издание, приводя в пример боестолкновение, в котором со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимали участие строитель саун и дальнобойщик.

Накануне испанская газета El Pais сообщила, что два батальона ВСУ, располагавшиеся в Артемовске и Соледаре, покинули позиции на линии фронта из-за нехватки боеприпасов.

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