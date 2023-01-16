Задачу обороны Артемовска Киев возложил на иностранных наемников и мобилизованных непрофессиональных военных, сообщила британская газета Times. Издание объясняет такой шаг Украины желанием сохранить свои лучшие силы для весеннего наступления.

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«Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — пишет газета, отмечая, что «добровольцами» являются наемники из Европы и Северной Америки и, по большей части, граждане Украины.

Многие из них не имеют должного боевого опыта, сообщает издание, приводя в пример боестолкновение, в котором со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимали участие строитель саун и дальнобойщик.