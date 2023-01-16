Два батальона ВСУ отступили из Артемовска и Соледара

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в Артемовске и Соледаре, покинули позиции на линии фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным «Бурштин». По его словам, из шести боеспособных танков в его роте остался только один.

По данным издания, в городе осталось небольшое число мирных граждан. Часть из них не покидают город, так как «настроены пророссийски».