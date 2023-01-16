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23 минуты назад

Два батальона ВСУ отступили из Артемовска и Соледара

Lenta.ru

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), располагавшиеся в Артемовске и Соледаре, покинули позиции на линии фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным «Бурштин». По его словам, из шести боеспособных танков в его роте остался только один.

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По данным издания, в городе осталось небольшое число мирных граждан. Часть из них не покидают город, так как «настроены пророссийски».

Несмотря на то, что Киев отрицает взятие Соледара российской армией, украинские военные заявили, что ВСУ покинули город. О взятии Соледара под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило 13 января. В ведомстве уточнили, что российские войска завершили освобождение города 12 января.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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