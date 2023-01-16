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16 минут назад

В Кремле высказались о «конфликте» между Минобороны и «Вагнером»

Елена Прошина

«Конфликт» между Минобороны России и ЧВК «Вагнера» есть лишь в информационном пространстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, утверждения о «конфликте» - это продукция информационных манипуляций, которые устраивают противники России. Он подчеркнул, что в ходе спецоперации все делают общее дело – воюют за родину.

«"Конфликт" между Минобороны РФ и "Вагнером" есть лишь в информпространстве. Страна знает своих героев: и те, и другие навсегда будут в нашей памяти», - сказал представитель Кремля.

Ранее основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил о попытках «украсть победу» у его военной структуры. Такое заявление последовало после того, как Минобороны сообщило о взятии Соледара силами ВДВ.

Пригожин раскрыл тактику взятия Соледара

Позднее Минобороны России подтвердило, что взятие городских кварталов Соледара было выполнено штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнера».

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