Губернатор Севастополя заявил о семи сбитых беспилотниках

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что местная система ПВО сбила семь беспилотников над морем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Развозжаев подчеркнул, что никакие объекты в самом городе или в акватории повреждений не получили.

«Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем - ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», - написал губернатор (орфография и пунктуация автора сохранены).

Развозжаев добавил, что атака беспилотников была отражена «уверенно и спокойно», и призвал доверять только официальной информации. Он подчеркнул, что контроль над воздушной обстановкой продолжается.