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11 минут назад

Губернатор Севастополя заявил о семи сбитых беспилотниках

Мария Иванова

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что местная система ПВО сбила семь беспилотников над морем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Севастополя заявил о семи сбитых беспилотниках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Развозжаев подчеркнул, что никакие объекты в самом городе или в акватории повреждений не получили.

«Подчёркиваю: все беспилотники сбиты над морем. Украинские ЦИПсОшники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную «перемогу». Пишут что в городе взрывы и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем - ничего вам никто не скинет, в Городе-Герое все спокойно», - написал губернатор (орфография и пунктуация автора сохранены).

Развозжаев добавил, что атака беспилотников была отражена «уверенно и спокойно», и призвал доверять только официальной информации. Он подчеркнул, что контроль над воздушной обстановкой продолжается.

Ранее власти Севастополя сообщили, что украинские беспилотники дважды за сутки пытались атаковать город, они были сбиты над морем по направлению к аэродрому Бельбек. До этого беспилотник был сбыт в Севастополе над Северным молом на Рождество.

Армия,Михаил Развозжаев,
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