Это уникальное оружие. И оно не просто частично испытано, а оно уже есть. При этом открытой информации о "Посейдонах" очень мало, а проверенных данных еще меньше. Известно, что эта торпеда имеет ядерный двигатель, поэтому ее использование не ограничено по дальности и по глубине. Кроме того, торпеда обладает колоссальной скоростью под водой, так что она фактически неуязвима для противоторпедных атак. Ясно и то, что на подлодке может быть несколько таких торпед огромной мощности.

Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО