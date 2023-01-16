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20 минут назад

«Способны вызывать цунами»: эксперт о новых российских суперторпедах «Посейдон»

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал в комментарии Рамблеру о новейшем российском оружии - ядерных суперторпедах "Посейдон", которые в ближайшее время получит атомная подводная лодка специального назначения "Белгород".

Это уникальное оружие. И оно не просто частично испытано, а оно уже есть. При этом открытой информации о "Посейдонах" очень мало, а проверенных данных еще меньше. Известно, что эта торпеда имеет ядерный двигатель, поэтому ее использование не ограничено по дальности и по глубине. Кроме того, торпеда обладает колоссальной скоростью под водой, так что она фактически неуязвима для противоторпедных атак. Ясно и то, что на подлодке может быть несколько таких торпед огромной мощности.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО
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Аналитик подчеркнул, что спектр использования торпед "Посейдон" огромен.

"Торпеда может пойти фактически с любого азимута, бить по любому побережью, и необязательно по портам. При такой мощности она способна просто взрываться на некотором расстоянии от берега, вызывая цунами, которое, например, может смыть целую авиабазу. Подобный случай был в Японии", — рассказал профессор.

Подберезкин добавил, что вслед за "Белгородом" торпедами "Посейдон" могут оснастить и другие суда ВМФ РФ.

"Но не думаю, что это будет распространенное оружие. Скорее всего, речь может идти о двух-трех подводных лодках", — сказал он, отметив, что в мире не существует аналогов новейшим российским торпедам.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщил об изготовлении первого боекомплекта "Посейдонов". В ближайшее время торпеды получит подлодка "Белгород". Собеседник агентства отмечал, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены.

Армия,Алексей Подберезкин,МГИМО,
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