Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал в комментарии Рамблеру о новейшем российском оружии - ядерных суперторпедах "Посейдон", которые в ближайшее время получит атомная подводная лодка специального назначения "Белгород".
Аналитик подчеркнул, что спектр использования торпед "Посейдон" огромен.
"Торпеда может пойти фактически с любого азимута, бить по любому побережью, и необязательно по портам. При такой мощности она способна просто взрываться на некотором расстоянии от берега, вызывая цунами, которое, например, может смыть целую авиабазу. Подобный случай был в Японии", — рассказал профессор.
Подберезкин добавил, что вслед за "Белгородом" торпедами "Посейдон" могут оснастить и другие суда ВМФ РФ.
"Но не думаю, что это будет распространенное оружие. Скорее всего, речь может идти о двух-трех подводных лодках", — сказал он, отметив, что в мире не существует аналогов новейшим российским торпедам.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сообщил об изготовлении первого боекомплекта "Посейдонов". В ближайшее время торпеды получит подлодка "Белгород". Собеседник агентства отмечал, что раздельные испытания основных узлов "Посейдона", включая ядерную энергетическую установку, успешно завершены.