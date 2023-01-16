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21 минуту назад

DPA: Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) приступили к развертыванию американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польше, сообщили СМИ.

СМИ: Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше
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Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности, первые немецкие военнослужащие уже отправились в Польшу, в ближайшее время туда перевезут сами системы, передает ТАСС.

После того, как на польской территории упала украинская ракета, ФРГ согласилась передать Варшаве комплексы Patriot. Польский президент Анджей Дуда подписал документ, разрешающий размещение в стране систем противоракетной обороны и иностранных военнослужащих для их обслуживания.

Армия,В мире,Анджей Дуда,
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