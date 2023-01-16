СМИ: Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) приступили к развертыванию американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польше, сообщили СМИ.

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Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности, первые немецкие военнослужащие уже отправились в Польшу, в ближайшее время туда перевезут сами системы, передает ТАСС.