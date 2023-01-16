СМИ: Германия приступила к развертыванию систем Patriot в Польше

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) приступили к развертыванию американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot в Польше, сообщили СМИ.
Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в структурах безопасности, первые немецкие военнослужащие уже отправились в Польшу, в ближайшее время туда перевезут сами системы, передает ТАСС.
После того, как на польской территории упала украинская ракета, ФРГ согласилась передать Варшаве комплексы Patriot. Польский президент Анджей Дуда подписал документ, разрешающий размещение в стране систем противоракетной обороны и иностранных военнослужащих для их обслуживания.