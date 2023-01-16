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13 минут назад

Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет

News.ru

Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет, в ходе которого выполнены проверки систем и оборудования, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В корпорации добавили, что в самолете были проведены необходимые доработки по улучшению его характеристик и повышению эффективности.

Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил испытательный полет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках программы испытаний состоялся очередной полет глубоко модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. В ходе полета выполнены необходимые проверки систем и оборудования, — сообщили в компании.

Ту-95МСМ является модернизацией версии Ту-95МС-16. Двигатель машины заменен на модификацию НК-12МВМ с винтами АВ-60Т, машины также оснащены новым бортовым комплектом обороны «Метеор-НМ2». Машины смогут нести на подвеске до восьми стратегических крылатых ракет «воздух — земля» Х-101 или Х-102 с термоядерной боеголовкой.

Ту-95 — самый скоростной турбовинтовой самолет в мире. Благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, машина лучше скрыта от спутников системы SBIRS, которая следит за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам. Дальность ракет позволяет самолетам атаковать цели за пределами радиуса действия любых систем ПВО.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш ранее заявил, что в 2023 году дальняя авиация Воздушно-космических сил России получит первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М. Одновременно ведется разработка нового комплекса дальней авиации, способной решать задачи ядерного и неядерного сдерживания.

Армия,Сергей Кобылаш,ОАК,
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