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24 минуты назад

СМИ: ПВО сбила беспилотник над морем у Севастополя

Никита Бородкин

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над морем по направлению к Бельбеку у Севастополя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

Над морем у Севастополя сбит беспилотник
Фото: ТАССТАСС

«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что с июля 2022 года Украина стала атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами. В городе расположена главная база Черноморского флота и другие важные для России военные объекты.

Губернатор Севастополя сообщил о сбитых беспилотниках над аэропортом

В последние несколько месяцев атаки участились. Ранее утром в понедельник, 16 января, системы ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя — Развожаев подчеркивал, что все службы города работают в штатном режиме, разрушений нет. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотники 7 января — тогда их также удалось сбить.

Армия,Михаил Развожаев,
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