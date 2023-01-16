Над морем у Севастополя сбит беспилотник

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над морем по направлению к Бельбеку у Севастополя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.
«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что с июля 2022 года Украина стала атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами. В городе расположена главная база Черноморского флота и другие важные для России военные объекты.
В последние несколько месяцев атаки участились. Ранее утром в понедельник, 16 января, системы ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат над бухтой Севастополя — Развожаев подчеркивал, что все службы города работают в штатном режиме, разрушений нет. До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотники 7 января — тогда их также удалось сбить.