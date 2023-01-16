Над морем у Севастополя сбит беспилотник

Система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над морем по направлению к Бельбеку у Севастополя. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева.

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«Снова атака беспилотников. Системы ПВО сбили БПЛА над морем по направлению к Бельбеку», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что с июля 2022 года Украина стала атаковать Севастополь беспилотными летательными аппаратами. В городе расположена главная база Черноморского флота и другие важные для России военные объекты.