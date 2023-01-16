Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Правительством РФ было утверждено постановление, которое предполагает, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период их участия в спецоперации России на Украине будут засчитывать в двойном размере, передает РИА Новости.

«Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», - указано в документе.

Кроме того, сообщается о продлении сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

В декабре премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было утверждено постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, которые подписали контракт в период специальной военной операции на Украине.