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39 минут назад

Мобилизованным и контрактникам за участие в СВО засчитают двойной стаж

Лера Букина

Правительством РФ было утверждено постановление, которое предполагает, что страховой стаж мобилизованных, контрактников и добровольцев в период их участия в спецоперации России на Украине будут засчитывать в двойном размере, передает РИА Новости.

«Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере», - указано в документе.

Кроме того, сообщается о продлении сроков предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Какие льготы положены мобилизованным

В декабре премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было утверждено постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, которые подписали контракт в период специальной военной операции на Украине.

21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию. 31 октября стало известно о том, что она завершилась. Минобороны тогда же проинформировало о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Армия,Видео,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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