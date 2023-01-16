В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
6 минут назад

Камбоджа начала обучение украинских саперов

Никита Бородкин

Камбоджийский противоминный центр (CMAC) приступил к обучению украинских саперов. Как сообщает РИА Новости, техническую поддержку организации курсов оказало правительство Японии.

Камбоджа начала обучение украинских саперов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации местных СМИ, камбоджийские специалисты будут обучать прибывших в страну украинцев навыкам разминирования и использования оборудования для обезвреживания взрывных устройств. Как отметил руководитель CMAC Хенга Ратану, курсы сосредоточены на изучении новейших технологий и инструментов для обезвреживания мин и очистки территорий.

Техническую поддержку обучению украинских специалистов оказали власти Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Отметим, что ранее Камбоджа уже направляла трех экспертов по разминированию на Украину — они инструктировали украинских саперов.

Напомним, что ранее правительство Испании заявило, что примет на обучение более 220 украинских военнослужащих. Около 200 из них лица без опыта военной службы — они примут участие в модуле базовой боевой подготовки на базе пехотной академии в Толедо. Еще 20 украинцев пройдут курс в зенитно-артиллерийском полку на военной базе Эль-Коперо — их ознакомят с зенитной системой Hawk, шесть пусковых установок которой передали Украине.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители