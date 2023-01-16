Камбоджа начала обучение украинских саперов

По информации местных СМИ, камбоджийские специалисты будут обучать прибывших в страну украинцев навыкам разминирования и использования оборудования для обезвреживания взрывных устройств. Как отметил руководитель CMAC Хенга Ратану, курсы сосредоточены на изучении новейших технологий и инструментов для обезвреживания мин и очистки территорий.

Техническую поддержку обучению украинских специалистов оказали власти Японии через Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Отметим, что ранее Камбоджа уже направляла трех экспертов по разминированию на Украину — они инструктировали украинских саперов.

Напомним, что ранее правительство Испании заявило, что примет на обучение более 220 украинских военнослужащих. Около 200 из них лица без опыта военной службы — они примут участие в модуле базовой боевой подготовки на базе пехотной академии в Толедо. Еще 20 украинцев пройдут курс в зенитно-артиллерийском полку на военной базе Эль-Коперо — их ознакомят с зенитной системой Hawk, шесть пусковых установок которой передали Украине.