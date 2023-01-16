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14 минут назад

Появились кадры уничтожения «Аллигатором» украинского командира

Lenta.ru

В сети появилось видео уничтожения российским вертолетом КА-52 «Аллигатор» внедорожника с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

На появившихся кадрах видно, как российский «Аллигатор» наносит ракетный удар по автомобилю, в котором, в частности, находится командир подразделения ВСУ. По словам Руденко, до этого за внедорожником с украинскими военными «шла охота».

Командир Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой

Ранее командир вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил России рассказал о пятисекундном маневре, который выполняется перед атакой позиций ВСУ. При этом он указал на важность того, чтобы противник не засек вертолет визуально и технически.

Армия,Видео,СВО,Андрей Руденко,
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