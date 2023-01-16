Появились кадры уничтожения «Аллигатором» украинского командира

В сети появилось видео уничтожения российским вертолетом КА-52 «Аллигатор» внедорожника с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

На появившихся кадрах видно, как российский «Аллигатор» наносит ракетный удар по автомобилю, в котором, в частности, находится командир подразделения ВСУ. По словам Руденко, до этого за внедорожником с украинскими военными «шла охота».