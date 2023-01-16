Минобороны показало на видео, как российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в Telegram.
Уточняется, что при выполнении огневых задач артиллеристы получают расчеты с беспилотников, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.
Ранее Минобороны России показало кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по украинским военным объектам в зоне спецоперации.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.