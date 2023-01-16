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47 минут назад

Минобороны показало уничтожение техники и бойцов ВСУ из САУ «Акация» на видео

Lenta.ru

Минобороны показало на видео, как российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в Telegram.

Уточняется, что при выполнении огневых задач артиллеристы получают расчеты с беспилотников, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по украинским военным объектам в зоне спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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