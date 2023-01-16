Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения

В Белоруссии начались совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений ВС двух стран. В маневрах задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии, сообщили в Минобороны республики. Об этом пишет РБК.

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Как уточнили в ведомстве, в ходе учений планируется отработать в том числе высадку десанта, эвакуацию раненых, ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск, а также доставку грузов.

«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — заявили в Минобороны.

В проведении учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил.