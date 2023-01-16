СМИ: Германия обсуждает кандидатуру на пост главы Минобороны

Политические круги в Берлине интересует вопрос, кто станет преемником министра обороны страны Кристине Ламбрехт после отставки, среди возможных кандидатов фигурируют глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Об этом пишет в понедельник журнал Der Spiegel.

Издание не исключает, что пост главы оборонного ведомства может занять нынешний министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль. При этом кандидатура уполномоченной Бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, скорее всего, не будет обсуждаться, хотя "некоторые СМИ до сих пор отдавали ей предпочтение". Все названные журналом политики и сама министр обороны входят в партию СДПГ, к которой также принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Издание Bild 13 января сообщило, что Ламбрехт решила уйти в отставку. Правительство ФРГ в ответ на запрос ТАСС заявило, что не комментирует информацию СМИ о якобы предстоящей отставке министра обороны ФРГ.