В Пентагоне рассказали о смене целей обучения ВСУ в Европе

В воскресенье, 15 января, США начали на военной базе в Германии расширенную программу подготовки украинских военных, сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Пентагон принял решение о смене целей обучения ВСУ, это предполагает усложнение курса обучения и внедрение в процесс элементов общевойскового боя для того, чтобы готовить украинских военных к новому крупному наступлению на позиции российской армии, уточнил Марк Милли.

Обучение проходит на американской военной базе в Баварии. Как уточняется, тренировки пройдет батальон из примерно 500 человек, которые прибыли в ФРГ несколько дней назад. Все они смогут вернуться в район боевых действий в течение уже пяти-восьми недель. В понедельник Милли планирует посетить место проведения тренировок.

В частности, украинских военных обучат работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой. Милли уточнил, что стоит задача обучить военных до «весенних дождей».

Как уточняется агентства, США уже провели обучение для более 3,1 тыс. украинских. По словам Милли, подобное обучение велось и до начала Россией спецоперации на Украине.