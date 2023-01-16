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11 минут назад

США начали расширенное обучение украинских военных в Германии

Елена Прошина

В воскресенье, 15 января, США начали на военной базе в Германии расширенную программу подготовки украинских военных, сообщил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

В Пентагоне рассказали о смене целей обучения ВСУ в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пентагон принял решение о смене целей обучения ВСУ, это предполагает усложнение курса обучения и внедрение в процесс элементов общевойскового боя для того, чтобы готовить украинских военных к новому крупному наступлению на позиции российской армии, уточнил Марк Милли.

Обучение проходит на американской военной базе в Баварии. Как уточняется, тренировки пройдет батальон из примерно 500 человек, которые прибыли в ФРГ несколько дней назад. Все они смогут вернуться в район боевых действий в течение уже пяти-восьми недель. В понедельник Милли планирует посетить место проведения тренировок.

В частности, украинских военных обучат работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой. Милли уточнил, что стоит задача обучить военных до «весенних дождей».

Как уточняется агентства, США уже провели обучение для более 3,1 тыс. украинских. По словам Милли, подобное обучение велось и до начала Россией спецоперации на Украине.

Ранее сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам выступил против обучения военных ВСУ на территории штата, где военных должны обучить использованию систем ПВО Patriot. Дам направил резолюцию с призывом отказать в допуске иностранным солдатам на территорию Оклахомы. По его словам, последнее, что нужно жителям – чтобы украинские военные по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив местных граждан.

Армия,В мире,Марк Милли,Пентагон,
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