В Пентагоне рассказали о смене целей обучения ВСУ в Европе

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Их обучение] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», — рассказал генерал о начале обновленного курса обучения для 500 украинских военных, которые недавно прибыли на полигон Графенвер в Германии.