Мобилизация: последние новости на сегодня 16 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 января 2023, в материале «Рамблера».

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Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в учениях

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Подразделения Воздушно-космических сил России начали прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу белорусского военного ведомства.

«Для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России на аэродромы Беларуси прибывают подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации», — следует из сообщения Министерства обороны Беларуси.

Военнослужащие из РФ продолжают прибывать в региональную группировку войск Союзного государства на территории Беларуси.

Лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин в октябре 2022 года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск. В ее основу войдут армия России и белорусские Вооруженные силы.

Путин положительно оценил динамику СВО

Глава государства Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

В интервью телеканалу «Россия-1» президент России выразил надежду на то, что бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И нaдеюсь, что нaши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результaтами боевой рaботы», — сказал российский лидер.

13 января официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от Вооруженных сил Украины. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения войск Украины в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения украинских солдат.

В России задумали ввести новую льготу для героев СВО

В Госдуму России внесут поправки, в случае принятиях которых герои РФ смогут получать участки под фермерское хозяйство и передавать их по наследству, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на соответствующую инициативу сенаторов.

«Группа парламентариев, среди которых сенаторы Андрей Турчак, Виктор Бондарев, Дарья Лантратова, внесет в Госдуму поправки, которые позволят Героям России получать участки под фермерское хозяйство и передавать эти „льготные“ земли по наследству», — говорится в тексе проекта закона.