Спецоперация на Украине 16 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 16 января 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

МО РФ показало кадры ракетных ударов российских «Аллигаторов» по позициям националистов

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Министерство обороны России обнародовало кадры боевой работы экипажей отечественного разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» Воздушно-космических сил РФ в ходе проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «Звезда».

Экипажи вертолетов наносят поражение неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами по укрепленным позициям, технике и живой силе украинских военных. При нанесении ракетного удара используется элемент пилотажа «Горка», это позволяет выполнить задачу на большей дальности и с точным поражением цели.

Вертолетчики летят на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны Украины. А при возвращении на базу инженерно-технический состав готовит «Аллигаторы» к дальнейшей боевой работе.

Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей Ка-52, которые могут выполнить практически все боевые задачи.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт украинских военных

Командир танкового подразделения Вооруженных сил России рассказал об уничтожении солдатами опорного пункта украинских Вооруженных сил в южном секторе специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в Запорожской области. Выполняем задачи по уничтожению украинских боевиков и националистических батальонов. А именно будем работать по опорным пунктам противника», — рассказал он.

Позже ему доложили, что цели были успешно поражены.

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Войска вооруженных сил Украины за минувшие сутки 19 раз обстреливали населенные пункты Донецкой народной республики, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В результате ранения получили три мирных жителя. Огонь велся из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, а также с помощью реактивных систем залпового огня. ВСУ Они выпустили 115 боеприпасов по Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам Донецка, Горловке, а также по Широкой Балке, Пантелеймоновке, Шахтерску. В результате повреждены пять домостроений, шесть объектов гражданской инфраструктуры.