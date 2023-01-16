Bloomberg: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники

Западные страны предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Украине, по данным агентства, за все время специальной военной операции доставили более 400 танков танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и БМП, а также 1100 бронетранспортеров.