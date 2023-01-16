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52 минуты назад

Bloomberg: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники

Газета.Ruиещё 1

Западные страны предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий и других систем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx. Украине, по данным агентства, за все время специальной военной операции доставили более 400 танков танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и БМП, а также 1100 бронетранспортеров.

Bloomberg: Запад поставил Киеву более четырех тысяч единиц военной техники
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

Кроме того, были поставлены более 1540 пехотных мобильных машин. Также ВСУ отправили 300 буксируемых гаубиц, 95 разведывательных установок, свыше 400 беспилотников. Упоминается также о передаче десятков штурмовых самолетов и вертолетов. Вместе с тем журналисты подчеркивают, что подсчитанные данные могут быть приблизительными.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада загоняют себя в угол военной поддержкой Украины.

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