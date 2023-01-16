В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
31 минуту назад

Замглавы МИД Украины предложил Берлину отдать Киеву устаревшие самолеты Tornado

ТАССиещё 2

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник намекнул Германии, что устаревшие боевые самолеты Tornado, которые скоро будут выведены из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву.

Киев просит у Берлина 93 боевых самолета Tornado
Фото: wikipediawikipedia

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо на Украину?" - написал он в Twitter.

В начале января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года.

В связи с этим Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, боевые танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители