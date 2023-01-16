Киев просит у Берлина 93 боевых самолета Tornado

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник намекнул Германии, что устаревшие боевые самолеты Tornado, которые скоро будут выведены из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву.
"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо на Украину?" - написал он в Twitter.
В начале января по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что обещанные Украине БМП Marder - всего 40 машин - будут готовы к передаче в первом квартале 2023 года.
В связи с этим Мельник призвал власти Германии предоставить Киеву все возможные виды вооружений, включая самолеты, боевые танки, военные корабли, подлодки и баллистические ракеты.