Киев просит у Берлина 93 боевых самолета Tornado

"У меня есть творческое предложение к нашим немецким друзьям. Бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Торнадо на Украину?" - написал он в Twitter.