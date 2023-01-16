В ДНР раскрыли планы ВСУ уничтожить Артемовск при отступлении

«У меня тетка работала в больнице до эвакуации. Там было много военных. Она вечером вышла (на улицу) и услышала от них фразу: "Хороший город Артемовск. Будет обидно его уничтожать"», — заявил он, отметив, что, по всей видимости, украинским военным был дан приказ разрушить город в том случае, если они будут вынуждены отступать.