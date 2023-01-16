Системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Он уточнил, что БПЛА сбили над бухтой.

— Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, — написал он в Telegram-канале.

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом 7 января сообщил Развожаев. Он уточнил, что БПЛА был замечен над Северным молом.

2 января над морем возле Севастополя был сбит второй за день беспилотник. Развожаев призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.