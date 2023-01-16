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1 час назад

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом над бухтой беспилотнике

Вечерняя Москваиещё 5

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Системы ПВО сбили беспилотник над Севастополем
Фото: shutterstockshutterstock

Он уточнил, что БПЛА сбили над бухтой.

— Системы ПВО сбили над бухтой БПЛА. Все службы работают в штатном режиме, — написал он в Telegram-канале.

Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе. Об этом 7 января сообщил Развожаев. Он уточнил, что БПЛА был замечен над Северным молом.

2 января над морем возле Севастополя был сбит второй за день беспилотник. Развожаев призвал жителей города не паниковать и сохранять спокойствие.

До этого губернатор Севастополя уже сообщал о сбитом недалеко от города БПЛА. Он также уточнил, что все службы города работают в штатном режиме.

Армия,Крым наш,Михаил Развожаев,
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