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49 минут назад

В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией

Lenta.ru

Украинские военные признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), пишет украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам украинского военного, теперь «фронт находится за пределами» населенного пункта.

«Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска», — рассказало издание.

При этом Киев отрицает, что город находится под контролем российской армии, заявляя, что бои за Соледар еще продолжаются.

Российские войска взяли под контроль Соледар

13 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск. В ведомстве подчеркнули, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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