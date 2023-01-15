В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией

Украинские военные признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), пишет украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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По словам украинского военного, теперь «фронт находится за пределами» населенного пункта.

«Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска», — рассказало издание.

При этом Киев отрицает, что город находится под контролем российской армии, заявляя, что бои за Соледар еще продолжаются.