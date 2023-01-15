В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
51 минуту назад

Офицер ЛНР назвал поставку Британией партии танков Украине "каплей в море"

ТАССиещё 2

Поставка Великобританией 14 танков Challenger 2 Украине - это лишь "капля в море" и "показательный шаг" британских властей. Такое мнение ТАСС в воскресенье выразил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

В ЛНР назвали поставку Британией партии танков Украине "каплей в море"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если мы рассматриваем только то количество "железа", которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. Потому что Англия - один из операторов поставки вооружения ВСУ (Вооруженным силам Украины - прим. ТАСС) из всех стран. Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там [системы] ПВО, каски, бронежилеты. А танки - это тяжелая техника, штурмовая, наступательная, современная. Пусть она не самых последних поколений, но она уже не времен Сталина и Хрущева", - сказал он.

Новиков отметил, что поставкой танков Украине Великобритания показала свои намерения наращивать объемы военной помощи ВСУ. "Это показатель для всех - для Германии, для Франции, для Израиля - о том, что Англия вступила официально в [дело] поставки штурмовой техники. <...> Однозначно, Англия теперь будет наращивать объемы военной помощи, поставляемой Украине", - рассказал он.

В ночь на воскресенье в Великобритании опубликовали стратегию по Украине, в которой сообщалось, что в ближайшие недели страна передаст Киеву 14 танков Challenger 2 и значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Украине со стороны союзников.

Армия,СВО,Владимир Новиков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители