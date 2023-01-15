В ЛНР назвали поставку Британией партии танков Украине "каплей в море"

"Если мы рассматриваем только то количество "железа", которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. Потому что Англия - один из операторов поставки вооружения ВСУ (Вооруженным силам Украины - прим. ТАСС) из всех стран. Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там [системы] ПВО, каски, бронежилеты. А танки - это тяжелая техника, штурмовая, наступательная, современная. Пусть она не самых последних поколений, но она уже не времен Сталина и Хрущева", - сказал он.