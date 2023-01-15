В ЛНР назвали поставку Британией партии танков Украине "каплей в море"

Поставка Великобританией 14 танков Challenger 2 Украине - это лишь "капля в море" и "показательный шаг" британских властей. Такое мнение ТАСС в воскресенье выразил командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
"Если мы рассматриваем только то количество "железа", которое будет передаваться, то это капля в море, но это концептуальный шаг. Потому что Англия - один из операторов поставки вооружения ВСУ (Вооруженным силам Украины - прим. ТАСС) из всех стран. Это показательный шаг, что Англия напрямую начинает поставлять танки, а не просто там [системы] ПВО, каски, бронежилеты. А танки - это тяжелая техника, штурмовая, наступательная, современная. Пусть она не самых последних поколений, но она уже не времен Сталина и Хрущева", - сказал он.
Новиков отметил, что поставкой танков Украине Великобритания показала свои намерения наращивать объемы военной помощи ВСУ. "Это показатель для всех - для Германии, для Франции, для Израиля - о том, что Англия вступила официально в [дело] поставки штурмовой техники. <...> Однозначно, Англия теперь будет наращивать объемы военной помощи, поставляемой Украине", - рассказал он.
В ночь на воскресенье в Великобритании опубликовали стратегию по Украине, в которой сообщалось, что в ближайшие недели страна передаст Киеву 14 танков Challenger 2 и значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Украине со стороны союзников.