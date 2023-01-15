Британия высказалась о поставке Украине ударных вертолетов Apache

Министерство обороны Великобритании опровергло появившуюся в СМИ информацию о поставках украинским военным современных вертолетов Apache, рассказала в Twitter корреспондентка Sky News Дебора Хейнс. Об этом пишет РБК.
«Министерство обороны заявило, что статья Daily Mirror, в которой утверждается, что Великобритания отправит ударные вертолеты Apache на Украину, неверна», - написала журналистка.
Она добавила, что подробно о составе очередного военного пакета военной помощи расскажет в понедельник, 16 января, министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
Напомним, что ранее Лондон сообщил об отправке ВСУ 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В заявлении не приводились данные о направлении Киеву вертолетов или самолетов.