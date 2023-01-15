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20 минут назад

В Думе заявили, что весенний призыв может пройти по старым правилам

ТАСС

Весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без увеличения возраста призывников. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Думе рассказали о правилах весеннего призыва
Фото: ТАССТАСС

"[Призывная кампания по новым правилам] не обязательно [пройдет] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован", - сказал Картаполов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре прошлого года на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Как отметил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, но подробности по этой теме нужно узнавать в Минобороны.

Картаполов отмечал, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году. Как пояснил Картаполов в интервью "Парламентской газете", повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и займет от года до трех лет.

Армия,Андрей Картаполов,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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