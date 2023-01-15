В Думе рассказали о правилах весеннего призыва

Весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проводиться по старым правилам, без увеличения возраста призывников. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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"[Призывная кампания по новым правилам] не обязательно [пройдет] весной. Это один из возможных вариантов, я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован", - сказал Картаполов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре прошлого года на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Как отметил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент концептуально поддержал идею повышения призывного возраста, но подробности по этой теме нужно узнавать в Минобороны.