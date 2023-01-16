Российский командир Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой

«Для этого мы перед нанесением удара как можно ниже прижимаемся к земле, затем на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Все это занимает от силы секунд пять», — сказал командир вертолета с позывным Лесоруб.