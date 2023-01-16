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25 минут назад

Российский командир Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой

Lenta.ruиещё 2

Российский командир разведывательно-ударного вертолета Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России рассказал о пятисекундном маневре, который выполняется перед атакой позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны, пишут «Известия».

Российский командир Ка-52 рассказал о пятисекундном маневре перед атакой
Фото: Вадим Савицкий / Минобороны России / РИА НовостиВадим Савицкий / Минобороны России / РИА Новости

По его словам, российский вертолет Ка-52 маневренный и «прощает многие ошибки». Важно во время полета не задеть проводов, которых везде очень много, сказал российский военный, подчеркнув, что на боевом пути также нужно, чтобы противник не засек вертолет визуально и технически.

«Для этого мы перед нанесением удара как можно ниже прижимаемся к земле, затем на определенные дистанции выпрыгиваем на кабрирование, стреляем с определенным углом тангажа и после этого резко отворачиваем и уходим вниз. Все это занимает от силы секунд пять», — сказал командир вертолета с позывным Лесоруб.

Ранее вертолеты Ка-52 и Ми-24 нанесли удар по точке управления ВСУ. Минобороны России показало на видео, как работает армейская авиация. В оборонным ведомством уточнили, что условия работы вертолетов были крайне сложные.

Армия,Минобороны России,
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