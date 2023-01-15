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5 минут назад

РИА Новости: российские снайперы группы "Викинг" рассказали о "работе" по командирам ВСУ

Газета.Ru

Снайперы российской группы «Викинг» перечислили особенности своей работы в зоне проведения СВО и основные задачи по нейтрализации командного состава Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские снайперы группы "Викинг" рассказали о "работе" по командирам ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«Если человек заинтересован в данном виде деятельности, то он довольно быстро погрузится и войдет в колею и начнет работать. Начнет работать грамотно. Такая работа требует особой выдержки...» — подчеркнул собеседник агентства.

Также участник спецоперации добавил, что если требуется занять одну позицию и провести там много времени, нужна серьезная физическая подготовка.

«Ликвидируя, допустим, командира, который находится внутри группы, это временная дезориентация, которая дает элемент неожиданности...» — пояснил собеседник.

Другим важным условием требуются выдержка в работе и опыт, обратил внимание участник специальной военной операции.

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