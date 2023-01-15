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52 минуты назад

В Минобороны РФ сообщили о перехвате восьми снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

ТАССиещё 4

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ сообщили о перехвате восьми снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"
Фото: ТАССТАСС

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области", - заявил Конашенков.

По его словам, также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2 882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 052 единицы специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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