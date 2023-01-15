В Минобороны РФ сообщили о перехвате восьми снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск Луганской Народной Республики, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области", - заявил Конашенков.

По его словам, также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское Донецкой Народной Республики и Краснореченское Луганской Народной Республики.