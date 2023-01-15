ВСУ допустили возможность отступления из Артемовска

Украинские военные рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ.
По данным газеты, Киев планирует новое контрнаступление. Соответственно, украинским военачальникам необходимо сделать непростой выбор между дальнейшим продвижением и отправкой войск в Артемовск.
«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», - пояснил источник.
Автор статьи пояснил, что даже организованное отступление из Артемовска будет иметь как политические, так и военные последствия. Это обусловлено тем, что город является важным транспортным узлом, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.