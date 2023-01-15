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14 минут назад

WP: ВСУ допустили возможность отступления из Артемовска

Илья Родин

Украинские военные рассматривают возможность отступления из Артемовска, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в ВСУ.

ВСУ допустили возможность отступления из Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, Киев планирует новое контрнаступление. Соответственно, украинским военачальникам необходимо сделать непростой выбор между дальнейшим продвижением и отправкой войск в Артемовск.

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«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», - пояснил источник.

Автор статьи пояснил, что даже организованное отступление из Артемовска будет иметь как политические, так и военные последствия. Это обусловлено тем, что город является важным транспортным узлом, через него проходит сеть автомобильных и железных дорог.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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