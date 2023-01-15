Минобороны сообщило об ударе по системе военного управления Украины

В субботу, 14 января, российские войска нанесли ракетный удар по системе военного управления Украины , а также по связанным с ней энергетическим объектам. Об этом сообщили в Минобороны России .

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны. По его словам, они были повреждены в пяти регионах Украины, в том числе в Харьковской, Ивано-Франковской и Львовской областях. В тот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.