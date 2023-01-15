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42 минуты назад

WP: ВСУ допускают возможность отступления из Артемовска

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины в настоящий момент изучают возможность дальнейшего отступления из Артемовска (Бахмут). Об этом сообщило издание Washington Post.

WP: ВСУ допускают возможность отступления из Артемовска
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно предварительным данным, украинская сторона сталкивается с непростыми решениями относительно того, сколько сил направить в город.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — цитирует WP одного из командующих украинскими военными.

По словам источника, его подразделение ВСУ столкнулось со значительными потерями в Артемовске.

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